Lufthansa streicht Tausende Flüge. Die Amerikaner verhängen eine Einreise-Sperre für Europäer. Die Aktien von Fluggesellschaften und Touristikunternehmen rund um den Globus befinden sich im Sinkflug. Das Lufthansa-Papier hat in der Spitze 45 Prozent an Wert verloren. Eine Grafik macht das Ausmaß des Desasters sichtbar. Die Coronavirus-Pandemie bringt den globalen Luftverkehr unter Druck. Tausende Verbindungen wurden bereits gestrichen. In Hong Kong, einem der wichtigsten Flughäfen in Asien, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...