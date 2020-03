BERLIN (dpa-AFX) - Auch nach umfassenden Kreditzusagen für Unternehmen wegen der Coronavirus-Krise schließt die Bundesregierung weitergehende Hilfen nicht aus. So könnten Konjunkturprogramme aufgelegt werden, falls nötig, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Berlin. Doch jetzt könne ein Programm, das dazu führt, dass die Menschen hinausgehen, aus gesundheitlichen Gründen gerade das Falsche sein. Deswegen seien die beschlossenen Kreditzusagen für Unternehmen derzeit zunächst das Richtige. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte: "Wir sind heute der Auffassung, dass es richtig war, jetzt diesen Schritt zu tun, damit die nötigsten und drängendsten Probleme der Unternehmen gelöst werden." Die weitere Entwicklung werde aber beobachtet, weitere Maßnahmen würden ergriffen, wenn es dafür der richtige Zeitpunkt sei./bw/hoe/sam/DP/mis