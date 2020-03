Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.581,90 +5,13% -19,85% S&P-500-Future 2.595,75 +6,21% -19,72% Euro-Stoxx-50 2.713,61 +6,62% -27,54% Stoxx-50 2.628,77 +6,80% -22,75% DAX 9.697,31 +5,85% -26,81% FTSE 5.606,01 +7,04% -30,56% CAC 4.318,38 +6,78% -27,76% Nikkei-225 17.431,05 -6,08% -26,32% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,36 -2,14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,28 31,50 +5,7% 1,78 -44,9% Brent/ICE 35,06 33,22 +5,5% 1,84 -45,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.586,88 1.577,48 +0,6% +9,40 +4,6% Silber (Spot) 15,80 15,79 +0,0% +0,01 -11,5% Platin (Spot) 797,05 773,40 +3,1% +23,65 -17,4% Kupfer-Future 2,51 2,47 +1,3% +0,03 -10,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Aktien an der Wall Street dürften sich am Freitag erholen, nachdem der Vortag der "schwärzeste" Handelstag seit drei Jahrzehnten war. Aktuell deuten die Futures auf die Aktienindizes Gewinne von über 4 Prozent an, am Donnerstag war der Markt rund 10 Prozent abgestürzt. Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sorgte für einen weiteren Absturz, und die neuen Hilfsmaßnahmen der EZB erschienen den Marktteilnehmern nicht umfassend genug. Derweil nähern sich in den USA Kongress und Regierung einer Vereinbarung über Maßnahmen an, die den durch das Virus betroffenen Amerikanern Hilfe zukommen lassen sollen, wie die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi sagte. "Wir sind in einer Lage extremer Unsicherheit wegen des Virus, des Ölpreiskriegs und des Effekts auf die Vermögen allein wegen der fallenden Märkte", sagt Philip Saunders von Investec Asset Management. An den Börsen in Europa erholen sich die Aktienmärkte um rund 4 Prozent. Beobachter warnen aber vor zu viel Optimismus. Zahlreiche europäische Länder haben die Maßnahmen verschärft und Schulen und Restaurants geschlossen. Bereits jetzt ist sicher, dass die Flug- und Reisebranche massive Verluste verbuchen wird, doch etliche andere Branchen werden nicht ungeschoren davonkommen. Kurz nach US-Börsenstart liefert der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan einen Indikator, wie die Corona-Pandemie das Konsumverhalten ändern könnte. Bei den Einzelwerten steigen Adobe Systems um 5,7 Prozent. Die Softwareschmiede hat die Markterwartung in der Auftaktperiode geschlagen, allerdings fiel der Ausblick auf das laufende Quartal wegen der Coronakrise schwächer als gedacht aus. Broadcom tendieren kaum verändert und bleiben damit hinter dem Markt zurück. Der Halbleiterkonzern kassierte seine Jahreszielsetzung und stellte Erlöse unter Markterwartung in Aussicht. Auch die Erstquartalszahlen verfehlten die Prognosen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) PROGNOSE: 95,0 zuvor: 101,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Erholung - Nach der rasanten Talfahrt vom Donnerstag machen Europas Börsen am Freitag zumindest einen Teil ihrer Verluste wett. Unterstützung kommt von den Notenbanken. Nachdem die US-Notenbank am Donnerstag zur Bewältigung der Coronakrise und der damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft zusätzliche Liquidität in den Markt gepumpt hatte, folgte am Freitag zunächst die australische Notenbank. Die People's Bank of China senkte die Mindestreserveanforderungen für einige Banken und die Norges Bank den Leitzins. Beobachter warnen jedoch vor zu großem Optimismus. Die Kursrichtung könne sich jederzeit ändern, heißt es im Handel vor dem Hintergrund der noch lange nicht überwundenen Coronavirus-Pandemie. Das öffentliche Leben kommt in mehr und mehr Ländern zum Stillstand. Nach Italien hat nun auch Belgien die Schließung von Schulen, Restaurants und Cafes angeordnet. In Frankreich und Portugal bleiben die Schulen ab Montag geschlossen. Auch mehrere deutsche Bundesländern lassen mit Beginn der kommende Woche Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Fraport hat am Morgen Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt, die den eigenen Erwartungen des Unternehmens entsprachen. Die Fraport-Aktie liegt nach zeitweise deutlichen Abgaben am Mittag 5,4 Prozent im Plus. Auch andere Aktien des zuletzt gebeutelten Luftfahrtsektors zeigen sich erholt. Einen Rekordumsatz im vergangenen Jahr hat die RTL Group vermeldet. Die Aktie springt um 16,5 Prozent nach oben. Zuversichtlich blickt der italienische Versicherer Generali in die nahe Zukunft. Das wird mit einem Kursplus von rund 10 Prozent belohnt. Mit Erleichterung reagieren Anleger auf die Nachricht, dass Wirecard sich vom Vorwurf der unsauberen Bilanzierung zumindest auf Basis der bisher abgeschlossenen Untersuchungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KMPG entlastet sieht. Unmittelbar nach Handelsbeginn schoss der Wirecard-Kurs um rund 30 Prozent nach oben. Mittlerweile ist das Plus auf 13 Prozent geschrumpft. Roche verbuchen ein Plus von 9,4 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen Test des Pharmaherstellers auf das Coronavirus in einem beschleunigten Verfahren zugelassen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:20 Uhr Do, 18:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1146 -0,27% 1,1196 1,1157 -0,6% EUR/JPY 118,85 +1,45% 118,53 117,68 -2,5% EUR/CHF 1,0581 +0,13% 1,0579 1,0574 -2,5% EUR/GBP 0,8908 +0,25% 0,8871 0,8859 +5,3% USD/JPY 106,61 +1,71% 105,88 105,46 -2,0% GBP/USD 1,2516 -0,48% 1,2619 1,2594 -5,6% USD/CNH (Offshore) 7,0030 -0,34% 7,0044 7,0181 +0,5% Bitcoin BTC/USD 5.585,51 -3,33% 5.418,76 6.162,01 -22,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die Panikstimmung der Wall Street ist am Freitag anfänglich auch an den asiatischen Börsen zu spüren gewesen. Allerdings erholten sich die regionalen Indizes deutlich von ihren Tagestiefs, weil Staaten und Notenbanken handelten. Gegen den Trend schloss der australische Leitindex S&P/ASX-200 nach zwischenzeitlichen Verlusten von 8,1 Prozent 4,4 Prozent höher. Auch in Südkorea erholte sich der Markt etwas, der Kospi reduzierte seine Verluste auf 3,4 nach temporär 8 Prozent. Zwischenzeitlich war der Handel ausgesetzt worden. Händler verwiesen auch hier auf die Notenbank. Die Zentralbank prüft Notfallmaßnahmen wegen der Coronapandemie mit möglichen Zinssenkungen und Liquiditätsspritzen.

Der japanische Nikkei-225 zählte mit einem Abschlag von 6,1 Prozent zu den schwächsten Indizes der Region. Der japanische Leitindex schloss auf dem tiefsten Stand seit November 2016. Laut Kreisen zögert die Notenbank hier mit der Senkung kurzfristiger Zinsen, allerdings sollen von der Pandemie betroffene Unternehmen gestützt werden. In China verloren Schanghai-Composite, Shenzhen-Composite und das Startup-Segment ChiNext 1,2 und 1,1 bzw. 0,8 Prozent. Der HSI in Hongkong büßte 1,1 Prozent ein.

CREDIT

Etwas beruhigt nach der extremen Volatilität des Vortages haben sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Die enge Koppelung der CDS an die implizite Volatilität hatte auch hier die Prämien nach oben getrieben. Mit der leichten Beruhigung am Freitag kämen auch sie daher etwas zurück. Hilfreich zur Sicherstellung der Liquidität sei das Paket der EZB, heißt es von den Analysten der LBBW. Auch die Anforderungen an das vorzuhaltende Eigenkapital werden vorübergehend gelockert, was Erleichterung für den Fall höherer Verluste bringt. Damit soll die Kreditversorgung der Wirtschaft durch die Banken sichergestellt werden. Dennoch hält sich der itraxx-Crossover-Index weiter im "uncharted territory" über der 500-Basispunkte-Marke.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Flughafen Frankfurt erwartet Passagierrückgang um bis zu 60%

Der Flughafen Frankfurt fertig wegen der Coronakrise aktuell durchschnittlich 45 Prozent weniger Passagiere ab als im März des Vorjahres - und es werden noch weniger werden. "Wir haben den Peak noch nicht erreicht", sagte der Chef des Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte, auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt. "Wir müssen davon ausgehen, dass der Rückgang der Passagierzahlen auf 50 bis 60 Prozent pro Tag steigt." Und zwar allein schon wegen des starken Verkehrs der Lufthansa in die USA, die ab Samstag ein Einreiseverbot für Reisende aus dem Schengenraum verhängt haben.

Lufthansa beantragt Kurzarbeit für Flugbegleiter

Die Lufthansa will angesichts der Coronakrise einen Teil ihres Kabinenpersonals in Kurzarbeit schicken. "Ein Antrag auf Kurzarbeit für Mitarbeiter des Kabinenpersonals der Lufthansa AG ist eingereicht", sagte eine Sprecherin der Airline. Wie viele der insgesamt 22.000 Lufthansa-Flugbegleiter von der Maßnahme betroffen sind, will das Unternehmen erst nach Rückmeldung der Bundesagentur für Arbeit mitteilen.

Volkswagen setzt im Februar ein Viertel weniger ab - Einbruch in China

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 07:53 ET (11:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.