Volkswagen ist eigenen Aussagen nach weiterhin auf Kurs mit dem Verkaufsstart des ersten vollvernetzten Stromers VW ID 3 im Sommer. Zudem sollen die E-Autos günstiger als vergleichbare Verbrenner sein. Der erste vollvernetzte Stromer aus Wolfsburg, der ID 3, soll laut Volkswagen ab Sommer an erste Kunden ausgeliefert werden. Damit bestätigt der Konzern seinen bisherigen Zeitplan. Zuerst seien die Besteller der 1st Edition an der Reihe. VW ID 3: Start im Sommer - Softwareprobleme im Griff? In den letzten Monaten kursierten mehrere Meldungen, denen zufolge der Autokonzern mit massiven ...

