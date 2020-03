Berlin (ots) - Berlin schließt ab Dienstag alle allgemeinbildenden Schulen.So steht es in einem Brief der Berliner Bildungsverwaltung, der dem rbb vorliegt, der Freitagfrüh an alle Schulleiterinnen und -leiter der allgemeinbildenden Schulen verschickt wurde. Bereits ab Montag sind alle Oberstufenzentren geschlossen.Für Schüler der Klassen 1-6 wird es eine Notbetreuung geben. Und zwar für die Eltern, die zu den von der Gesundheitsverwaltung definierten Berufsgruppen gehören. Welche das genau sind, ist noch nicht bekannt. Als sicher gilt aber, dass etwa Ärzte und Pflegekräfte dazu gehören.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4546790