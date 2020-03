BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Ausweitung der Infektionen mit dem Coronavirus hat die Bundeswehr eine erste Amtshilfe für das zivile Gesundheitswesen begonnen. Sanitätspersonal habe auf Antrag eine Fieberambulanz in Koblenz unterstützt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.



Ein Sprecher des Sanitätswesens erklärte, die Bundeswehr verfüge über besondere Fähigkeiten beim Infektionsschutz. Es sei beim Aufbau der Fieberambulanz geholfen worden, die vom Deutschen Roten Kreuz betrieben werde. Die Bundeswehr unterhält bundesweit fünf Krankenhäuser und ein umfangreiches Sanitätswesen - zunächst zur Versorgung der mehr als 180 000 Soldaten. Kräfte der Bundeswehr können in bestimmten Fällen aber auch zum Einsatz kommen, wenn zivile Stellen überfordert sind und um Amtshilfe bitten./cn/DP/mis