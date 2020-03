Der Aderlass von Top-Managern bei ProSiebenSat.1 geht weiter. Nach öffentlicher Kritik am Unternehmen verlässt Vize-Chef Conrad Albert nach 15 Jahren den Fernsehkonzern. Der 52-Jährige werde sein Vorstandsmandat im gegenseitigen Einvernehmen am 30. April 2020 niederlegen und das Unternehmen verlassen, teilte die Sendergruppe am Freitag mit und...

Den vollständigen Artikel lesen ...