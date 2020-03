Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Berlin (pts018/13.03.2020/13:15) - Milena Glimbovski stammt aus Sibirien, ist noch keine 30, hat mehr als 50 Mitarbeitende in den drei von ihr gegründeten Unternehmen und eine riesige Fangemeinde von Gleichgesinnten. Dazu gehört auch die BürgschaftsBank Berlin (BBB), die Milena Glimbovski finanziell begleitet.



"Original Unverpackt" lautet das eine Unternehmen, das zwei Supermärkte in Berlin-Kreuzberg betreibt. Der Name erklärt alles. Die Kunden kaufen die Produkte - Lebensmittel, Kosmetika und Haushaltswaren - nicht in Plastik eingeschweißt, sondern abgefüllt in mitgebrachten Gefäßen. Konsequenter geht es nicht. Die Gründerin freut sich über viele NachahmerInnen bundesweit.



Das zweite Unternehmen ist ein Onlinedienst für nachhaltige Produkte. Auch hier treibt sie die Entwicklung voran, wie etwa Verpackungen wiederverwendet oder recycelt werden können.



"Ein guter Plan" heißt Milena Glimbovskis drittes Unternehmen, ein Verlag, der alljährlich einen "Achtsamkeitskalender" herausgibt sowie Bücher, wie man den Alltag selbstwirksam gestalten kann. Die Chefin betätigt sich auch selbst als Autorin: "Ohne Wenn und Abfall - Wie ich dem Verpackungswahn entkam" ist der Titel eines der meistgefragten Bücher.



Begonnen hat das Verlagsabenteuer mit ihrem eigenen Burnout. Studium und Vollzeitarbeit waren einfach zu viel. Nichts ging mehr. Sie suchte Techniken, wie sie da wieder herausfindet, und beschloss, ihre Erfahrungen weiterzugeben. "Das Buch hilft wirklich, auf sich aufzupassen und mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bringen", sagt Glimbovski. "Wir erklären den Leuten nicht, was sie machen sollen, sondern stellen einfach nur Fragen, auf die sie selbst die Antworten finden."



Das Verlagskonzept ging auf. Die junge Unternehmerin strebte mit Crowdfunding zunächst 15.000 Euro an. Es wurden 200.000 Euro, gleichbedeutend mit Vorbestellungen der Publikationen. "Wir produzieren es nun jedes Jahr und für verschiedene Zielgruppen, etwa für Familien, für Studierende und andere."



Anfangs sei es schwierig gewesen, Banken zu begeistern, erinnert sich Milena Glimbovski. Bis sie die richtigen AnsprechpartnerInnen fand. "Weg von den Plastiktüten, die Themen Nachhaltigkeit und Zero-Waste-Philosophie sind auch unsere Anliegen", betont Peter Straub, einer der beiden Geschäftsführer der BürgschaftsBank Berlin. "Was Frau Glimbovski macht, das bewegt und begeistert uns."



Peter Straub weiß, dass Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, häufig Nachteile gegenüber anderen Wirtschaftszweigen haben. Es sei schwierig, mit den eigenen Ansprüchen an Umweltschutz, Produktgestaltung und Verpackung gleichzeitig den Bankansprüchen zu genügen. "Aber genau diese Klaviatur spielen wir, indem wir aushelfen, wenn Eigenkapital und Sicherheiten nicht reichen."



Natürlich müsse man auch bei solchen Konzepten durchleuchten, ob damit Geld verdient werden kann. "An diese Prämisse muss sich eine Bank halten. Aber wir sind etwas risikofreudiger als die klassischen Banken. Wir haben den Förderauftrag und wollen Vorhaben realisieren, die sich auch ein bisschen schwieriger darstellen", erklärt der Bankmanager. "Das Konzept von Milena Glimbovski ist sehr schlüssig, sie hatte auch schon Erfahrung, und es hat großen Spaß gemacht, sich in ihrem Unternehmen zu engagieren."



Das bestätigt Hans Witkowski, als Firmenkundenbetreuer der BBB für das Start-up zuständig. "Wir haben uns inhaltlich mit dem Konzept, den Zahlen und den Wachstumsperspektiven befasst, aber der entscheidendste Erfolgsfaktor ist die Persönlichkeit von Frau Glimbovski selbst." Sie sei eine überzeugende Ideengeberin, gefragte Rednerin auf Kongressen, sei ausgesprochen medienaffin und wisse, wie sie ihre Community in den sozialen Medien anzusprechen habe.



"Andere Unternehmen können von Frau Glimbovski lernen, wie man strukturiert vorgeht, alles genau durchdenkt, was man umsetzen möchte, den Mittelbedarf bestimmt und von vornherein für den Fall durchkalkuliert, dass man außerhalb der Erfolgslinie landet. Man kann von ihr auch lernen, dass sich manches in den ersten Schritten nicht nach Plan vollzieht und man trotzdem immer wieder Lösungen findet", erklärt Witkowski.



Die BürgschaftsBank Berlin und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg bieten als neutrale Partner Bürgschaften und Beteiligungskapital an, wo Sicherheiten fehlen und Eigenkapital knapp ist.



