Berlin (ots) - Am 31.03.2020 endet das Rüstungsexportmoratorium gegen Saudi-Arabien. Deswegen fordern 32 deutsche und internationale Organisationen erneut einen umfassenden Rüstungsexportstopp für alle Länder der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Jemen-Krieg. Jetzt, da die Bundesregierung erneut über das Moratorium entscheidet und die Lage im Jemen weiter verheerend ist, wenden sich die Organisationen in einem offenen Brief an die Mitglieder des Bundessicherheitsrates und appellieren an sie, konsequent zu handeln:"Es braucht ein umfassendes, rechtlich verbindliches und zeitlich nicht befristetes Rüstungsexportverbot für alle Mitglieder der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition, solange diese am bewaffneten Konflikt beteiligt sind oder die Gefahr besteht, dass auch deutsche Rüstungsgüter zu Menschen- und Völkerrechtsverletzungen im Jemen beitragen", heißt es in dem offenen Brief.Die unterzeichnenden Friedens-, Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen fordern zudem die Abschaffung bestehender Ausnahmen für deutsche Komponentenlieferungen im Rahmen europäischer Gemeinschaftsprojekte und die Ausweitung des Verbots auf bereits erteilte Exportgenehmigungen. Zudem fordern die Organisationen die Bundesregierung auf, dem Europäischen Parlaments zu folgen und sich auch für ein EU-weites Waffenembargo gegen alle Mitglieder der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen einzusetzen.Neben 32 deutschen Organisationen und Bündnissen haben auch Organisationen aus Frankreich und den Niederlanden den Brief unterzeichnet. "Wir sprechen mit einer Stimme. Jeden Tag treten die Kriegsparteien im Jemen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht mit Füßen. Gleichzeitig genehmigte die Bundesregierung von 2015 bis 2019 für Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Jordanien und weitere Mitglieder der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition Rüstungsexporte in Höhe von insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro", kritisieren die Organisationen.Sie erinnern zudem eindringlich daran, dass den Preis dieses Krieges Millionen Kinder, Frauen und Männer zahlen, deren Lebensgrundlage zerstört ist: 24 Millionen, oder rund 80 Prozent der Bevölkerung, davon 12,3 Millionen Kinder, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. 10 Millionen Menschen leiden stark an Hunger, 3,2 Millionen sind akut mangelernährt - darunter 2 Millionen Kinder unter fünf Jahren und über 1 Million schwangere und stillende Frauen.Der Brief im Wortlaut: https://www.care.de/fileadmin/user_upload/Merkel_Offener_Brief_an_die_Mitglieder_des_Bundessicherheitsrates___Waffenembargo_f%C3%BCr_Mitglieder_der_Jemenkriegs-Koalition.pdfDie Unterzeichnenden:Aktion gegen den HungerAktionsbündnis "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!"Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)Amnesty International Deutschland e.V.Ärzte der Welt e.V.Brot für die WeltCARE Deutschland e.V.Deutscher Caritasverband e.V.Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und AktionäreDFG-VK Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstverweigererECCHR - European Center for Constitutional and Human RightsForum Ziviler Friedensdienst e. V.Frauennetzwerk für Frieden e.VFriedensfestival Berlin e.V.Greenpeace Deutschland e.V.HelpAge Deutschland e.V.IPPNW- Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.NaturFreunde DeutschlandsNetzwerk FriedenskooperativeNRC Flüchtlingshilfe DeutschlandOhne Rüstung LebenOxfam Deutschlandpax christi - Deutsche Sektion e.V.RüstungsInformationsBüro (RIB)Save the Children Deutschland e.V.Terre des hommesurgewaldACAT France - ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURAlliance internationale pour la défense des droits et libertés "AIDL"ASER-Action Sécurité Ethique RépublicainesHandicap International e.V.PAX (Pax for Peace Netherlands)Pressekontakt:CARE Deutschland, Sabine Wilke, wilke@care.de, 0228 975 63 46Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!, Christine Hoffmann,c.hoffmann@paxchristi.de,030 200767812; Jürgen Grässlin, jg@rib-ev.de, 0170 6113759Aktion gegen den Hunger, Vassilios Saroglou,presse@aktiongegendenhunger.de; 030 279 099 776Action Sécurité Ethique Républicaines, Benoît Muracciole,muracciole@aser-asso.org,+33 7 72 33 40 45Amnesty International Deutschland, Pressestelle, presse@amnesty.de,030 420248306DFG-VK, Michael Schulze von Glaßer svg@dfg-vk.de, 0176 23575236ECCHR, Anabel Bermejo, bermejo@ecchr.eu, 0172 587 00 87NRC Flüchtlingshilfe Deutschland, Per Byman, per.byman@nrc-hilft.de,0152 599 55 240Oxfam Deutschland e.V., Nikolai Link, nlink@oxfam.de, 030 45 30 69712Save the Children Deutschland e.V., Claudia Kepp,Claudia.kepp@savethechildren.de,030 27595979280terre des hommes, Ralf Willinger, r.willinger@tdh.de, 0541 7101 108Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/4546868