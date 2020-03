DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesregierung will "Sicherheitsnetz für die Wirtschaft" spannen

Die Bundesregierung will von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen Liquiditätshilfen in Milliardenhöhe bereitstellen. Das kündigten Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Wir können das tun, was jetzt notwendig ist", sagte Scholz. "Es ist genug Geld da, und wir setzen es ein." Es werde "nicht gekleckert, es wird geklotzt, und das können wir auch". Es handele sich um eine "wahrscheinlich zig Milliarden schwere" Stabilisierungsaktion.

EZB-Chefvolkswirt: Spreads dürfen geldpolitisches Signal nicht stören

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane nicht gewillt, die infolge der Coronavirus-Epidemie erhöhten Renditeabstände zwischen Euro-Staatsanleihen zu akzeptieren, falls diese die Transmission des geldpolitischen Signals beeinflussen. "Wir werden nicht zulassen, dass die reibungslose Übertragung unserer Geldpolitik in alle Länder des Euroraums gefährdet wird", schrieb Lane in einem auf der EZB-Website veröffentlichten Blog.

EZB-Präsidentin rudert bei Aussage zu Risikoaufschlägen zurück

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat ihre Aussage zu den Risikoaufschlägen bei europäischen Staatsanleihen abgemildert. Im Anschluss an die Pressekonferenz sagte die Zentralbankerin bei einem Interview mit CNBC, dass sie "sich voll und ganz dafür einsetze, eine Zersplitterung in einer für die Eurozone schwierigen Zeit zu vermeiden".

Robert-Koch-Institut: Werden nicht genug Kapazitäten für alle Kranken haben

Das Robert-Koch-Institut hat die Notwendigkeit zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie betont. Man werde nicht alle Schwerkranken ausreichend versorgen können, so das Institut am Freitag. Nach Schätzung des Instituts werden sich rund 60 bis 70 Prozent der deutschen Bevölkerung in den nächsten ein bis zwei Jahren infizieren. Bei vier von fünf der Infizierten würde die Krankheit milde verlaufen oder sogar unerkannt bleiben. Aber bei 5 Prozent der registrierten Kranken sei ein schwerer Verlauf zu erwarten.

Mehr als 5.000 Tote durch Coronavirus weltweit

Die weltweite Zahl der Toten durch die Coronavirus-Pandemie ist auf mehr als 5.000 gestiegen. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Freitag starben insgesamt 5.043 Menschen an den Folgen der Infektionskrankheit. Die Zahl basiert auf den offiziellen Behördenangaben der einzelnen Länder.

Bayern schließt vorübergehend Schulen und Kitas

Bayern wird ab Montag wegen der Coronavirus-Epidemie vorübergehend Schulen und Kindergärten bis zum Ende der Osterferien schließen. Auch sollten Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern abgesagt werden. Das verkündete Ministerpräsident Markus Söder. Dies gelte vorläufig bis zum 20. April. Nach Aussagen aller Virologen können diese fünf Wochen "ganz entscheidend" sein, um eine entsprechende Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus zu erreichen.

Niedersachsen schließt wegen Corona alle Schulen und Kitas für vier Wochen

Zur Eindämmung der Coronakrise schließt Niedersachsen ab Montag für vier Wochen alle Schulen und Kitas. Das gab Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Hannover bekannt. An sämtlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen finde bis zum 18. April kein Unterricht statt, sagte Tonne.

Bremen verkündet Schul- und Kitaschließungen wegen Coronavirus

Auch das Bundesland Bremen schließt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ab Montag alle Schulen und Kitas. Das teilte der Senat in der Hansestadt nach einer Sondersitzung mit. "Der Senat sieht diese Maßnahme als notwendig an, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", hieß es.

Berliner Schulen und Kitas schließen ab Montag schrittweise

Berlin will ab der nächsten Woche stufenweise seine Schulen und Kitas schließen. Die Schließungen sollen am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen, wie die Senatskanzlei mitteilte. Außerdem soll der öffentliche Nahverkehr auf ein Mindestmaß reduziert werden; der Fokus soll auf dem Schienenverkehr liegen.

Fußball-Bundesliga vor Aussetzung des Spielbetriebs

Der Spielbetrieb der Ersten und Zweiten Fußball-Bundesliga steht vor der vorübergehenden Einstellung. Das Präsidium der Deutsche Fußballliga (DFL) schlägt den Mitglieder und damit den Klubs laut Mitteilung eine Aussetzung des Spielbetriebs wegen der Coronapandemie ab Dienstag bis einschließlich 2. April vor.

Bundestag billigt Erleichterungen für Kurzarbeit einstimmig

Der Bundestag hat einstimmig die von der Koalition geplanten Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld gebilligt, mit denen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie für Unternehmen und Beschäftigte eingedämmt werden sollen. Das gab Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) nach der Abstimmung bekannt.

Bundesrat verlängert die Mietpreisbremse

Der Bundesrat hat am Freitag der Verlängerung und Verschärfung der Mietpreisbremse zugestimmt. Damit soll verhindert werden, dass Mieter in angespannten Gebieten bald keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Das Instrument soll nun um fünf Jahre bis Ende 2025 verlängert werden.

Merkel verlegt Treffen mit Regierungschefs auf Videokonferenz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt wegen der Corona-Krise bei Treffen mit Staats- und Regierungschefs verstärkt auf Videokonferenzen. Ein für Montagmittag geplantes Gespräch mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic sei ursprünglich als Besuch geplant gewesen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Bundesrat will Sparkassen und Genossenschaftsbanken besser schützen

Der Bundesrat hat angesichts der anstehenden Basel-III-Bankenreform Entlastungen für kleinere und mittlere Banken gefordert. Sparkassen und Genossenschaftsbanken müssten auch in Zukunft in der Lage sein, den Mittelstand zu finanzieren, heißt es in einem Entschließungsantrag vom Freitag. Die Länderkammer stellt sich damit insbesondere gegen die Pläne der EU, die Verschärfungen für alle Banken durchzusetzen und nicht nur für Großbanken.

Tschechien verhängt ab Montag kompletten Reisebann wegen Coronavirus

Tschechien verhängt im Kampf gegen das Coronavirus ab Montag einen kompletten Reisebann. Ausländer dürfen ab dem 16. März nicht mehr einreisen, Tschechen nicht mehr ausreisen, wie die Regierung in Prag am Freitag mitteilte. Bislang sind 117 Fälle von Corona-Infizierten in dem EU-Land registriert worden.

EZB: Banken zahlen aus TLTRO2 weitere 92,62 Mrd Euro zurück

Die Banken des Euroraums wollen ihre im Rahmen der zweiten Serie langfristiger und gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO2) aufgenommene Liquidität weiter reduzieren. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) planen die Institute eine Rückzahlung von 92,62 Milliarden Euro aus allen vier TLTRO2.

Norwegische Notenbank senkt Leitzins um 50 Basispunkte

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins gesenkt und bietet den Banken billige Kredite an, um den wirtschaftlichen Schaden abzumildern, der dem Land durch den Doppelschlag aus Coronavirus und sinkenden Ölpreisen versetzt wurde. Die Norges Bank senkte ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 1,00 Prozent und erklärte, dass sie erwartet, dass die kurzfristige Aktivität in der norwegischen Wirtschaft aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs erheblich zurückgehen wird.

Schwedische Notenbank bietet günstige Kredite an

Schwedens Zentralbank hat angekündigt, dass sie bis zu 500 Milliarden Schwedische Kronen (46,1 Milliarden Euro) in Form von billigen Krediten zur Verfügung stellen wird, um sicherzustellen, dass die Finanzierung für Unternehmen auch dann noch leicht verfügbar ist, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen inmitten der Coronavirus-Pandemie verschlechtern.

People's Bank of China senkt Mindestreserve für manche Banken

Die chinesische Zentralbank hat die Reserveanforderung für manche Banken gesenkt, um die Kreditvergabe an kleine Unternehmen, die von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, anzukurbeln. Die People's Bank of China (PBoC) reduzierte den Mindestreservesatz für einige qualifizierte Banken um 50 Basispunkte auf 1,00 Prozent. Die Änderung tritt am Montag in Kraft.

Bank of Japan stellt Liquidität für Finanzfirmen bereit

Die Bank of Japan (BoJ) hat angekündigt, dass sie den Finanzunternehmen reichlich Liquidität zur Verfügung stellen wird, da die Angst vor dem neuartigen Coronavirus die Märkte in Aufruhr versetzt hat. Ab nächster Woche wird die BoJ Mittel bereitstellen, die über das Ende des Fiskaljahres (per Ende März) hinaus fällig werden.

Südkoreas Zentralbank denkt über Sondersitzung nach - Kreise

Südkoreas Zentralbank erwägt offensichtlich eine Notfallsitzung zur Überprüfung der Geldpolitik im Hinblick auf eine mögliche Zinssenkung. Sie reagiere damit auf die Turbulenzen auf den Finanzmärkten im Zuge der Coronakrise. Die Zentralbank diskutiere seit Donnerstag über die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sitzung, sagte ein Vertreter der Bank, der nicht genannt werden wollte, am Freitag.

Australiens Innenminister mit Virus infiziert - Kontakt mit Ivanka Trump

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 08:30 ET (12:30 GMT)

Wenige Tage nach seiner Rückkehr von Treffen mit US-Präsidentenberaterin Ivanka Trump und US-Justizminister William Barr in Washington ist der australische Innenminister Peter Dutton positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Er sei mit Fieber und Halsschmerzen in einem Krankenhaus unter Quarantäne gestellt worden, erklärte Dutton am Freitag.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Feb Arbeitslosenzahl 454.000

Schweden Feb Arbeitslosenquote 8,2%

Schweden Feb Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,6%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 08:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.