FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hält an seinen Ausbauplänen für den Flughafen Frankfurt fest. "Der Luftverkehr wird dauerhaft wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte mit Blick auf den jüngsten Einbruch der Passagierzahlen wegen der Corona-Krise. "Wir haben nach Krisen normalerweise sehr starke Nachholfeffekte. Ein Terminal 3 brauchen wir dringend."

Allerdings habe Fraport einen solchen Einbruch bislang noch nicht erlebt, räumte Schulte ein. "Wir hatten das in der Vergangenheit nicht in der Form, nicht in der Intensität, sicher auch nicht in der Dauer", sagte er. Nach Ereignissen wie beispielsweise den Terroranschlägen vom 11. September oder dem Vulkanausbruch Eyjafjallajökull in Island, der den Flugverkehr in Europa lahmlegte, seien die Effekte heftig aber kürzer gewesen und seien auf Jahresbasis nicht ins Gewicht gefallen.

Auch eine Streckung der Baumaßnahmen für den dritten Terminal sei nicht geplant, sagte Fraport-Chef Stefan Schulte. Dies würde nur teuer.

Im vergangenen Jahr hatte der Flughafen Frankfurt ein Passagierwachstum von 1,5 Prozent auf über 70,5 Millionen Fluggäste verzeichnet.

March 13, 2020 08:41 ET (12:41 GMT)

