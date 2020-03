Die Analysten von Raiffeisen Research sehen einige Gründe für Optimismus. In einem Update zum Markt meinen sie: "Die Tiefe des aktuellen V an den Aktienmärkten (und auch die exakte Dauer bis zu diesem Tief) lässt sich derzeit nach wie vor nicht realistisch voraussagen; kurzfristig sind weitere Rückgänge immer möglich, egal wie stark der Markt bereits über-verkauft ist. Und insbesondere in den USA (als wichtigstem Finanzmarkt) dürfte die Epidemie immer noch (1-2 ?) Wochen von ihrem "Peak-Bad- Newsflow" entfernt sein, der aus unserer Sicht dann erreicht ist, wenn die Epidemie in den USA zumindest ähnliche Dimensionen angenommen hat wie derzeit schon in Europa. Der derzeitige Abverkauf an den Börsen dürfte sich aus unserer Sicht aber selbst bereits auf 6-12 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...