HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsen schließt als nächstes Bundesland wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen. Sie bleiben nach dpa-Informationen von Montag an dicht. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung würden am 30. März nahtlos die Osterferien beginnen, die für alle Schüler außer den Abiturienten auf drei Wochen verlängert werden./cwe/DP/mis