Nürnberg (ots) - "Wir sind ein international aufgestelltes Unternehmen, in dem Menschen aus 119 Nationen erfolgreich zusammenarbeiten. Es funktioniert, weil wir einander respektieren, unterschiedliche Meinungen zulassen, gemeinsame Lösungen finden und uns als Team verstehen. Das sind Grundwerte, die eine intakte Gesellschaft ausmachen. Gerade der Sport funktioniert vorbildlich durch das Miteinander von Spielern mit unterschiedlichen Nationalitäten.



Ich bin ein großer Sportfan, lasse mich von spannenden Spielen begeistern und unterstütze deswegen seit vielen Jahren in größerem Umfang die unterschiedlichsten Sportarten und -vereine in der Metropolregion Nürnberg. Da lag es nah, dass wir gemeinsam eine Initiative umsetzen", sagt die Unternehmerin Ingrid Hofmann.



Hofmann Personal und die Partnervereine HC Erlangen, Nürnberg Falcons, SpVgg Greuther Fürth und THOMAS SABO Ice Tigers starten gemeinsam die Initiative "Vielfalt gewinnt", um ein klares Zeichen für ein gutes Miteinander und gegen jede Art von Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus zu setzen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter https://www.hofmann.info/newslist/presseservice/. (https://www.hofmann.info/newslist/presseservice/)



