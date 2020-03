Auch die Aktie von Evotec hat es in den vergangenen Tagen heftig erwischt. Zeitweise notierte die Aktie des Hamburger Biotech-Unternehmens bei nur noch gut 18 Euro. Noch im Februar konnte das Papier bei 26,77 Euro ein neues Mehrmonatshoch erreichen. Am Donnerstag ging Evotec bei 18,69 Euro aus dem Handel. Am heutigen Freitag gelang es der Aktie die wichtige 20-Euro-Marke zurückzuerobern. Das ist ein enorm starkes Zeichen. Mit einem Plus von 10,6 Prozent gehört die Aktie von Evotec auch zu den stärksten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...