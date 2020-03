BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesminister Hubertus Heil (Arbeit, SPD) und Christine Lambrecht (Justiz, SPD) sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das gaben Sprecher der beiden Ministerien am Freitag bekannt. Heil hatte sich am Donnerstag einem Test unterzogen, weil er mit einer infizierten Person in Kontakt war. Lambrecht hatte dagegen keinen solchen Kontakt. Allerdings war bei einem Mitarbeiter ihres Ministeriums eine Infektion festgestellt worden. Deswegen sind 15 weitere Mitarbeiter des Justizministeriums noch in Quarantäne.



Weitere Infektions- oder Verdachtsfälle in den Ministerien wurden in der Regierungs-Pressekonferenz nicht genannt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums gab es aber bei der Bundeswehr bis Freitagmorgen 15 bestätigte Corona-Fälle und eine hohe zweistellige Zahl von Verdachtsfällen./mfi/bw/DP/mis