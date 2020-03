Unterföhring (ots) -- Erster Trailer der Serie mit Jude Law und Naomie Harris in denHauptrollen- Eine Sky Studios Koproduktion mit HBO, Plan B, Punchdrunk und AutorDennis Kelly- Ab 12. Mai in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und überSky Q auf Abruf- Voraussichtlich im Sommer wahlweise auf Deutsch oder im Originalauf Sky Atlantic HD Sky gewährt erstmals einen Blick in das neue Sky Original "The Third Day", eine Koproduktion mit HBO, Plan B, Punchdrunk und Autor Dennis Kelly. In den Hauptrollen brillieren Jude Law und Naomie Harris. Die sechsteilige Serie wird in der Originalfassung ab 12. Mai mit einer Episode pro Woche auf Sky Ticklet, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Die Ausstrahlung der deutschen Fassung ist voraussichtlich im Sommer 2020 auf Sky Atlantic HD.Über "The Third Day":Teil eins namens "Sommer" wird über drei Episoden erzählt, wurde von Dennis Kelly geschrieben und von Marc Muden in Szene gesetzt. Sam (Jude Law) verschlägt es auf eine geheimnisvolle Insel vor der britischen Küste. Dort trifft er auf eine Gruppe Einheimischer, die unerbittlich ihre Traditionen pflegen, koste es, was es wolle.Teil zwei, "Winter", erstreckt sich ebenfalls über drei Episoden, wurde geschrieben von Kit de Waal, Dean O'Loughlin und Dennis Kelly, Regie führte Philippa Lowthorpe. Die Geschichte handelt von Helen (Naomie Haris), einer willensstarken Außenseiterin, die auf der Insel nach Antworten sucht, und damit unter den Einheimischen einen schweren Kampf um das Schicksal und die Existenz der Bewohner auslöst.Neben Jude Law und Naomie Harris sind Katherine Waterston ("Fantastic Beasts"), Emily Watson ("Chernobyl") und Paddy Considine ("The Outsider") zu sehen.Der Trailer gibt einen Einblick in die geheimnisvolle Welt der Insel.Facts:Originaltitel: "The Third Day", Dramaserie, 6 Episoden, à ca. 60 Minuten, UK/USA 2020. Regie: Marc Munden, Philippa Lowthorpe. Produzent: Marc Munden, Autoren: Dennis Kelly, Kit de Waal, Dean O'Loughlin. Darsteller: Jude Law, Naomie Harris, Katherine Waterston, Emily Watson, Paddy Considine.Ausstrahlungstermine:Ab 12. Mai 2020 in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf, mit wöchentlich einer Episode. Voraussichtlich ab Sommer 2020 wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Atlantic HD.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de (http://www.info.sky.de) abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie (http://www.sky.de/serie) sowie auf www.facebook.com/SkySerien (http://www.facebook.com/SkySerien) und www.instagram.com/skyserien. (http://www.instagram.com/skyserien)Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.dehttp://twitter.com/SkyDeutschlandhttp://twitter.com/SkySerienhttp://twitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4546994