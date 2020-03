Die TUI-Aktie hat alleine in dieser Handelswoche knapp ein Drittel an Wert verloren. Auch heute ging es zunächst bergab, mittlerweile notiert der Titel leicht im Plus. Der Konzern erhöht indes wegen der Coronavirus-Krise weiter seine Vorsichtsmaßnahmen und drückt die Ausgaben für nicht unbedingt nötige Projekte.Man sei mit Hoteliers weltweit in Kontakt und "prüfe sorgfältig alle Optionen des Kapazitätsmanagements", hieß es am Freitag aus der Zentrale des größten Reisekonzerns in Hannover. Ziel sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...