In Brasilien kursieren Berichte über eine Corona-Infektion von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Die renommierte Tageszeitung "O Dia" berichtete am Freitag auf ihrer Internetseite, eine "interne Quelle" aus dem Umfeld des Präsidenten habe bestätigt, dass ein erster Test mit dem entsprechenden Ergebnis absolviert worden sei.



Ein zweites Testergebnis werde für den Nachmittag erwartet. In den letzten Tagen war schon bekannt geworden, dass sich Bolsonaros Kommunikationschef mit dem Coronavirus infiziert hatte. Der war letzte Woche auch beim jüngsten Treffen mit dem US-Präsidenten dabei, zu dessen Beginn Bolsonaro und Trump standesgemäß die Hände geschüttelt hatten. Sowohl Trump als auch Bolsonaro hatten nach anfänglicher Ignoranz in den letzten ihre Haltung grundlegend geändert, und zuletzt ihre Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen.