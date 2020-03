Die US-Märkte reagieren auf die schweren Vortagesverluste am Freitag mit einer kräftigen Erholung. Der Dow Jones notierte zeitweise um die 700 Punkte im Plus. Inwiefern die Gewinne im aktuellen Umfeld über die Schlussglocke gerettet werden können, ist indes unklar. Alle aktuellen Entwicklungen sowie eine Übersicht über die stärksten Gewinner und Verlierer an den US-Börsen und in frankfurt sehen Sie im Video.

