Erst Cannabis, jetzt Pilze: Seit dem IPO des kanadischen Unternehmens Champignon Brands am 10. März 2020 sind Unternehmen, die psychodelische Pilz-Produkte herstellen, an der Börse angekommen. Zwar verzeichnet der Penny Stock (gestriger Kurswert: rund 23 Cent pro Aktie) seit dem IPO lediglich einstellige, äußerst volatile Kursgewinne. Doch so manche Glücksritter spekulieren...

Den vollständigen Artikel lesen ...