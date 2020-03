Erdrutsche an der Börse - zweitschlimmster DAX-Verlust - Schwarze Dow-Woche... Die Woche in tiefroten Zahlen... Was für eine Woche?! Zweitschlimmster DAX-Verlust, Ölpreis-Crash, Dow-Verluste, Boeing stürzt ab- Corona-Sorgen, REzesionsangst, Notenbank-Alarm, was für eine Woche. Zusammengefasst von Patrick Dewayne und Antje Erhard Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv