HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für K+S nach Jahreszahlen von 14,40 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Düngerkonzerns hätten im Rahmen des Managementausblicks gelegen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Tempo des Schuldenabbaus sei aber bisher noch zu gering, was zum Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts führe./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 12:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 12:16 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

