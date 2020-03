Rapperswil (ots) - Ab kommenden Montag schickt der Anbieter von cloudbasierter Business-Software für KMU alle Mitarbeiter bis auf weiteres ins Home-Office. Diese präventive Massnahme soll einen Teil dazu beitragen, die Last auf das Schweizer Gesundheitssystem zu reduzieren. Auswirkungen auf die über 30'000 Kunden des Unternehmen gibt es nicht.«Es liegt in unser aller Verantwortung als Firma, Familienmitglieder, Freunde und Teil dieser Gesellschaft alles dafür zu tun die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen und damit den Schock auf unser Gesundheitssystem zu reduzieren», begründet Jeremias Meier, Mitgründer und Managing Director von bexio, die radikale Massnahme.100% Home-OfficeDie Büros von bexio in Rapperswil, Renens und Schlieren bleiben ab Montag geschlossen. «Bei bexio sind wir durch unser IT-Setup glücklicherweise in der Lage, diese Massnahmen mit vergleichsweise wenig negativen Auswirkungen umzusetzen», erklärt Rouven Mayer, COO von bexio. Bereits in dieser Woche arbeitete rund die Hälfte der Mitarbeiter von zu Hause. «Diesen ersten Stresstest haben wir dank der Flexibilität und des tollen Einsatzes unserer Mitarbeiter bereits erfolgreich bestanden», erklärt Rouven Mayer weiter.Kein Einfluss auf Kundenerlebnis und KundenservicesFür Kunden und Partner hat die Regelung, die bis auf weiteres gilt, praktisch keinen Einfluss. «Aus Kundensicht bleibt alles wie gehabt. Unser Kundenservice ist selbstverständlich wie gewohnt erreichbar. Auch alle anderen Bereiche funktionieren ortsunabhängig weshalb wir davon ausgehen, dass sich für unsere Kunden nichts ändert», ergänzt Jeremias Meier. Lediglich alle bis Mai geplanten Veranstaltungen werden entweder abgesagt oder virtuell abgehalten.Über bexiobexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business-Software für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Die Online-Plattform deckt die gesamte Administration eines KMU in einer Lösung ab: Beginnend mit dem Erstellen von Offerten über automatisierte Rechnungs- und Mahnläufe bis zum integrierten E-Banking und der Online-Buchhaltung mit direktem Treuhänder-Zugang. bexio mit Sitz in Rapperswil am Zürichsee hat über 30'000 Kunden, über 600 zertifizierte Treuhand-Partner und mehr als 100 Mitarbeitende. www.bexio.comKontakt:Felix GiezendannerKommunikationfelix.giezendanner@bexio.comOriginal-Content von: bexio ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058603/100844125