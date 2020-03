Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Gräfelfing/München (pta026/13.03.2020/15:20) - Der Vorstand der Dr. Hönle Aktiengesellschaft hat entschieden, die für Dienstag, den 17. März 2020 vorgesehene ordentliche Hauptversammlung abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.



Der Vorstand hat sich im Hinblick auf das Wohl und die Gesundheit ihrer Aktionäre und Mitarbeiter sowie aus der Überzeugung ihrer sozialen Verantwortung in der Gesellschaft zu diesem Schritt entschieden. Auch entspricht der Vorstand damit der heute ausgesprochenen Empfehlung, Veranstaltungen in Bayern mit mehr als 100 Personen nicht mehr durchzuführen.



Sobald sich die allgemeine Gefährdungslage bessert, wird der Vorstand über die Neufestsetzung des Termins zur ordentlichen Hauptversammlung Beschluss fassen. Aufgrund der Absage der Hauptversammlung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft erfolgt zum aktuellen Zeitpunkt auch noch keine Dividendenzahlung an die Aktionäre und Aktionärinnen.



Aussender: Dr. Hönle AG Adresse: Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing/München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 89 85608-173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.de Website: www.hoenle.de



ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1584109200130



