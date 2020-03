FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitagnachmittag einen weiteren Teil seiner zuvor deutlichen Erholungsgewinne eingebüßt. Er folgte damit den US-Börsen, deren Erholungsgewinne ebenfalls abbröckelten. Zuletzt legte der deutsche Leitindex noch um 2,14 Prozent auf 9357,55 Punkte zu, nachdem er zeitweise wieder dicht an die Marke von 10 000 Punkten geklettert war. Eine Ankündigung umfangreicher Staatshilfen durch die Bundesregierung zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise hatten dazu beigetragen.



Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 3,24 Prozent im Plus bei 2627,59 Zählern. In den USA gewann der Dow Jones Industrial noch 2,70 Prozent auf 21 772,00 Punkte./ck/fba