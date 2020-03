LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnikhersteller Drägerwerk hat von der Bundesregierung einen Auftrag über 10 000 Beatmungsgeräte erhalten. Die Abwicklung des Auftrages werde sich über das ganze Jahr erstrecken, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dazu würden die Produktionskapazitäten in Lübeck erheblich ausgeweitet. Außerdem liefere Dräger auch persönliche Schutzausrüstung für das Personal in Krankenhäusern an die Bundesregierung. Beides soll dazu dienen, die Versorgung im Gesundheitswesen auch bei einer Ausbreitung des Coronavirus zu sichern.



Auf die wirtschaftliche Lage von Dräger und das Ergebnis wirkten sich diese Aufträge positiv aus. Die Größenordnung der Wirkung nach Abzug aller Kosten und Risiken im Gesamtunternehmen könne derzeit noch nicht sicher abgeschätzt werden. Die Aktie legte nach der Nachricht deutlich zu und ist auf Tagessicht gut 9 Prozent im Plus./nas/fba

