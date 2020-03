(Technische Wiederholung)

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat bei der Bekämpfung der Corona-Krise eine engere Kooperation innerhalb Deutschlands und der EU gefordert. "Die Herausforderungen durch die Folgen dieser Pandemie sind globaler Art, daher ist zumindest europaweit koordiniertes Handeln nötig", erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Einseitige Grenzschließungen seien nicht sinnvoll.

"Corona macht an Grenzen nicht Halt. Wer sie unabgestimmt abriegelt, gefährdet den internationalen Warenverkehr und damit die Versorgung der Menschen", so Müller. Im Fall verstärkter Kontrollen an den Grenzübergängen müsse dem Gütertransport Vorrang eingeräumt werden.

Die Autoindustrie begrüßte unterdessen die zugesagten Liquiditätshilfen in Milliardenhöhe der Bundesregierung. Die steuerlichen Maßnahmen und die beschlossenen Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld seien "sehr weitgehende und starke Maßnahmen", lobte die VDA-Präsidentin. "Allerdings müssen jetzt schnell die konkreten Details folgen und von den Finanzbehörden entsprechend der Beschlüsse umgesetzt werden."

