BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wenn Großevents mit mehr als 1000 Teilnehmern wegen des Covid-19-Ausbruchs abgesagt werden, sollen die Veranstalter in Dänemark dafür entschädigt werden. Die EU-Kommission in Brüssel genehmigte am eine dänische Beihilferegelung, die mit 91 Millionen Kronen (etwa 12 Millionen Euro) ausgestattet ist.



Es sei die erste und bisher einzige Beihilfemaßnahme, die ein Mitgliedstaat im Zusammenhang mit dem Coronavirus zur Genehmigung angemeldet habe, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Die Kommission hat versprochen, die Beihilferegeln in solche Fällen flexibel auszulegen und Anfragen rasch zu bearbeiten. Staatliche Beihilfen müssen in Brüssel geprüft und genehmigt werden, damit sie nicht den Wettbewerb innerhalb der Europäischen Union verzerren./ff/DP/nas