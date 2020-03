Die Kreativ-Softwareschmiede Adobe hat beeindruckende Quartalszahlen präsentiert: Das am 28. Februar abgelaufene Quartal ist das erste mit einem Umsatz von mehr als drei Milliarden Dollar. Die Kosten des durch die Corona-Pandemie abgesagten Adobe Summits sind schon eingepreist - mit 0,07 Dollar pro Aktie. Das Papier legt kräftig zu. Nachdem die Aktie in einer ersten Reaktion nach den Zahlen für das Q1/2020 am 12. März zusätzlich zu den Corona-Crashverlusten zwei Prozent verlor, hat sich das Blatt ...

