WIEN (dpa-AFX) - Die Stadt Wien richtet angesichts des erwarteten Anstiegs der Zahl der Corona-Infizierten eine Messehalle als riesigen Betreuungssaal her. Rund 880 Betten in abgetrennten Kojen würden voraussichtlich dort ab kommendem Dienstag zur Verfügung stehen, sagte ein Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt am Freitag. Das Angebot sei gedacht für Menschen mit milden Symptomen, die nicht ins Krankenhaus müssten, aber sich zu Hause auch schlecht selber versorgen könnten. "In dem Betreuungszentrum wird es Essen geben und eine medizinische Basisversorgung", sagte Sprecher Andreas Huber weiter. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig betonte, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handle. "Wir zeigen, dass wir als Stadt gut vorbereitet sind." Eventuell würden die zur Verfügung gestellten Betten gar nicht gebraucht. In der Stadt waren bis Freitag rund 75 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 infiziert./mrd/DP/nas