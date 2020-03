VIRUS/ROUNDUP 2: 'Bazooka' gegen Corona: Regierung errichtet Riesen-SchutzschildBERLIN - Die Bundesregierung will Unternehmen und Jobs angesichts dramatischer Auswirkungen der Coronaviruskrise mit einem gewaltigen Schutzschild schützen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigten am Freitag unbegrenzte Kreditprogramme für betroffene Firmen an. Der Bund habe dafür Garantierahmen in Milliardenhöhe angehoben. Der Staat übernimmt damit erheblich mehr Risiko, falls Kredite nicht zurückgezahlt werden. Außerdem geht es um die Stundung von Steuern und Abgaben in Milliardenhöhe. Altmaier und Scholz machten zudem klar: Bei einer weiteren Verschärfung werde der Bund nachlegen.VIRUS/GESAMT-ROUNDUP: Sportevents gestoppt oder abgesagt - Debatte um OlympiaBERLIN - Die Folgen der Coronavirus-Krise werden auch im Sport immer dramatischer. Fußball-Bundesliga, Formel 1, Champions League oder Traditionsveranstaltungen wie der Giro d'Italia bekommen die volle Wucht der Wirklichkeit zu spüren. Die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft in das kommende Jahr scheint unausweichlich. Nur das IOC mit dem deutschen Präsidenten Thomas Bach an der Spitze hält noch an seinem Hochglanz-Produkt Olympische Spiele in Tokio im Sommer fest.ROUNDUP: Bundesrat billigt verbessertes Kurzarbeitergeld und MietpreisbremseBERLIN - Der Bundesrat hat Hand in Hand mit dem Bundestag den Weg für das erleichterte Kurzarbeitergeld freigemacht. Unmittelbar nach der Verabschiedung im Parlament ließ auch die Länderkammer am Freitag den Gesetzentwurf mit den Regelungen passieren. Sie gelten als wichtiges Schutzinstrument für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in der Corona-Krise. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach von einem "wirklichen Schweinsgalopp", in dem das Gesetz verabschiedet worden sei. Der Bundesrat billigte unter anderem auch die Verlängerung und Verschärfung der Mietpreisbremse sowie das Aufstiegs-Bafög.VIRUS/ROUNDUP: Immer mehr Fälle in Afrika - erste Nachweise in OstafrikaNAIROBI - Zum ersten Mal sind nun auch Fälle des neuen Coronavirus in Ostafrika aufgetreten. Kenia und Äthiopien bestätigten dies am Freitag. In Kenia handele es sich um eine Kenianerin, die aus den USA über London zurück nach Nairobi gereist sei, sagte Gesundheitsminister Mutahi Kagwe am Freitag. Sie sei bereits vor mehr als einer Woche zurückgekehrt und am Donnerstag sei die Krankheit Covid-19 bestätigt worden. In Äthiopien sei die Infektion bei einem japanischen Staatsbürger bestätigt worden, der am 4. März aus Burkina Faso eingereist sei, teilte die Gesundheitsministerin Lia Tadesse mit.ROUNDUP: Brüssel stemmt sich gegen CoronaviruskriseBRÜSSEL - In Erwartung einer Wirtschaftskrise wegen der Coronavirus-Epidemie hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag ein milliardenschweres Notprogramm vorgeschlagen. Die EU-Staaten sollen trotz europäischer Schulden-, Defizit- und Beihilferegeln nahezu freie Hand bekommen, Unternehmen, Arbeitnehmer und Bürger mit großzügigen Hilfen in der Krise zu unterstützen. Denn die EU-Kommission rechnet nun für 2020 statt mit Wachstum mit einer deutlichen Schrumpfung der Wirtschaft.USA: Konsumklima der Uni Michigan trübt sich deutlich einMICHIGAN - Angesichts der Verschärfung der Coronavirus-Krise hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im März merklich eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel gegenüber dem Vormonat um 5,1 Punkte auf 95,9 Zähler, wie die Universität am Freitag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Der Rückgang fiel jedoch nicht ganz so deutlich aus wie erwartet. Volkswirte hatten nur mit 95,0 Punkten gerechnet.ROUNDUP: Norwegen bringt Maßnahmenpaket gegen Corona-Krise auf den WegOSLO - Der norwegische Staat unterstützt in Bedrängnis geratene Unternehmen im Kampf gegen die Coronavirus-Krise mit einem Maßnahmenpaket im Umfang von umgerechnet fast 600 Millionen Euro. Unter anderem wollen die Norweger Steuern reduzieren, Flugabgaben entfernen und die Kosten für vorübergehende Beurlaubungen deutlich früher als bislang vom Arbeitgeber auf den Staat übertragen. Auch die Kommunen sollen mehr Geld bekommen, wie die norwegische Regierung am Freitag auf einer Pressekonferenz in Oslo mitteilte. Das Krisenpaket kostet den Staat der Nachrichtenagentur NTB zufolge 6,5 Milliarden norwegische Kronen (rund 590 Millionen Euro).USA: Einfuhrpreise fallen im Februar weniger als erwartetWASHINGTON - In den USA sind die Preise von importierten Gütern im Februar weniger als erwartet gefallen. Zum Vorjahresmonat seien die Einfuhrpreise um 1,2 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Einfuhrpreise um 0,3 Prozent gestiegen.EZB-Rat Visco: Anleihekäufe könnten bei Bedarf vorgezogen werdenFRANKFURT/ROM - Die Europäische Zentralbank (EZB) kann nach Einschätzung des italienischen Notenbankchefs, Ignazio Visco, den Kauf von Staatsanleihen zeitlich vorziehen. So könnte die Notenbank die Käufe im Falle einer Verschärfung der Virus-Krise auch auf konkrete Länder konzentrieren, sagte Visco, der auch EZB-Ratsmitglied ist, dem Fernsehsender Bloomberg TV am Freitag. Die EZB-Entscheidungen vom Donnerstag seien nicht das letzte Wort gewesen.Urteil zu EZB-Anleihenkäufen wird trotz Corona am 24. März verkündetKARLSRUHE - Das Bundesverfassungsgericht will sein Urteil zu den Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) trotz der Coronavirus-Krise wie geplant am 24. März verkünden. Das Gericht schreibe derzeit aber Medienvertreter und Besucher an und lege ihnen nahe zu überprüfen, ob die persönliche Teilnahme in Anbetracht der Lage wirklich notwendig sei, sagte eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage in Karlsruhe. "Wir werden dem Öffentlichkeitsgrundsatz weiter so weit wie möglich gerecht werden." Trotzdem werde natürlich alles getan, um ein Weitertragen der Infektionskrankheit zu vermeiden.VIRUS: Chinas Notenbank senkt Reserveanforderungen an Banken - Geld für KreditePEKING - Die chinesische Notenbank hilft in der Corona-Krise den heimischen Banken mit zusätzlichem Zentralbankgeld aus. Wie die People's Bank of China am Freitag in Peking mitteilte, werden die Reserveanforderungen an einige Banken um 0,5 bis 1,0 Prozent reduziert. Profitieren können Banken, die im vergangenen Jahr ausreichend Kredit an kleinere Unternehmen ausgereicht haben. Die Notenbank beziffert den Gesamteffekt ihres Schritts, mit dem der Kreditfluss an die Wirtschaft aufrecht gehalten werden soll, auf 550 Milliarden Yuan (etwa 70 Milliarden Euro).VIRUS: Schwedische Notenbank gibt Banken große GeldspritzeSTOCKHOLM - Die schwedische Notenbank greift in der Coronavirus-Krise den heimischen Geldhäuser mit einer großen Liquiditätsspritze unter die Arme. Wie die Reichsbank am Freitag in Stockholm mitteilte, wird den Banken Zentralbankgeld von bis zu 500 Milliarden Kronen (etwa 46 Milliarden Euro) für zwei Jahre zur Verfügung gestellt. Damit solle der Kreditfluss an die Wirtschaft, insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen, sichergestellt werden, sagte Notenbankchef Stefan Ingves. Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat angesichts der Corona-Krise mögliche Zinssenkungen ins Spiel gebracht. Obwohl die EZB ihren Einlagensatz am Donnerstag nicht gesenkt habe, behalte sich der geldpolitische Rat diese Möglichkeit vor, schrieb Lane am Freitag in einem Beitrag auf der Internetseite der EZB. Der Einlagenzins der EZB, den Banken für geparkte Überschussliquidität zu zahlen haben, beträgt minus 0,5 Prozent.