Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die privaten Banken haben die von der Regierung beschlossene Ausweitung von KfW-Programmen zur Hilfe von Unternehmen gegen die Folgen der Corona-Krise begrüßt. "Es muss in diesen Wochen darum gehen, den Unternehmen schnell und unkompliziert zu helfen und Kreditrisiken zu minimieren", erklärte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Hans-Walter Peters. "Die privaten Banken sehen es als ihre Pflicht und Aufgabe an, in dieser Krise verlässlich an der Seite ihrer Kunden zu stehen."

Es sei dabei sinnvoll, zunächst auf bestehende Förder- und Bürgschaftsprogramme aufzusetzen, um eingespielte Prozesse möglichst effizient zu nutzen. Die angekündigte Ausweitung dieser Förderprogramme um höhere Haftungsübernahmen und Antragsberechtigungen sei der richtige Weg, meinte Peters. Unterstützungsmaßnahmen müssten insbesondere die vielen kleinen und mittleren Unternehmen erreichen. Sinnvoll wäre aus Sicht des Bankenverbandes aber zudem ein weiteres, neues KfW-Programm, das Unternehmen konditionierte Nachrangdarlehen zur Verfügung stelle. Auch die von der Regierung geplanten Steuererleichterungen seien "ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 11:56 ET (15:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.