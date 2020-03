Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Radstadt (pts031/13.03.2020/17:00) - Seitens des Tourismusverbandes Radstadt nehmen wir die aktuelle Lage sehr ernst. Wir fordern alle unsere Beherbergungsbetriebe, aber auch unsere Gäste auf, sich strikt an die Auflagen der Regierung zu halten und ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. In der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, dass wirklich alle in diesem Land und in ganz Europa an einem Strang ziehen und ihre persönlichen und wirtschaftlichen Interessen hinter die Interessen der Allgemeinheit stellen. Die Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiter und der Einheimischen hat in diesen herausfordernden Zeiten absolute Priorität. Wir unterstützen unsere Betriebe derzeit so gut wir können mit neuesten und vor allem gesicherten Informationen, die unser Team in Echtzeit zusammenträgt. Wir versuchen in dieser besonderen Situation als Kompetenzzentrum für die touristischen Betriebe in Radstadt zu fungieren. Außerdem blicken wir bereits wieder in die Zukunft, in die Zeit nach den verordneten Betriebsschließungen. Wir wollen vorbereitet sein, um unsere Marketingaktivitäten bei Bedarf wieder hochfahren zu können, sobald ein Ende der Einschränkungen in Sicht ist. So wollen wir den Schaden, den unsere Betriebe mit Sicherheit nehmen werden, so gering wie möglich halten. (Ende) Aussender: Tourismusverband Radstadt Ansprechpartner: Peter Krismer Tel.: +43 6452 7472 E-Mail: p.krismer@radstadt.com Website: www.radstadt.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200313031

