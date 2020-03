BERLIN/ROM (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat wegen der Corona-Pandemie mit Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella telefoniert, um über den weiteren Umgang mit der Krise zu beraten. Beide Staatsoberhäupter seien sich einig gewesen, dass es auf diese Herausforderung eine gemeinsame europäische Antwort geben müsse, sagte eine Sprecherin des Bundespräsidialamts am Freitag in Berlin.



Steinmeier habe sich auch über die Situation des Gesundheitssystems und der Wirtschaft im besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Italien informiert und Mattarella seine Anteilnahme für die mehr als 1000 Todesopfer in seinem Land ausgedrückt. Mattarella dankte Steinmeier den Angaben zufolge für die große Hilfsbereitschaft in Deutschland./sk/DP/nas