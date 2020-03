Der Zahlungsabwickler Wirecard hat heute früh ein erstes Statement zu der aktuell von KPMG durchgeführten Sonderprüfung veröffentlicht. In dem teilt Wirecard mit, dass: "… die Sonderuntersuchung in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Wirecard AG in Indien und Singapur sowie den Geschäftsbereich Merchant Cash Advance (MCA) / Digital Lending weitestgehend abgeschlossen ist..." und "...diese Teile des Audits in diesen Untersuchungsgebieten aus heutiger Sicht keine substanzielle..

Den vollständigen Artikel lesen ...