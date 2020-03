Chur (awp) - Trotz Coronavirus und der vom Bundesrat am Freitag verschärften Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung, bemühen sich Schweizer Banken um Aufrechterhaltung ihres Betriebs. Die Graubündner Kantonalbank (GKB) etwa will dies in ihren Filialen und auch im Internet weiterhin "uneingeschränkt" tun. Sämtliche Beratungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...