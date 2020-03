BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber zeigen sich angesichts bevorstehender flächendeckender Schließungen von Kitas und Schulen in Deutschland offen dafür, dass Arbeitnehmer verstärkt von zu Hause aus arbeiten. "In Anbetracht der jetzigen Situation sollte mobiles Arbeiten von daheim aus dort eingesetzt und möglich gemacht werden, wo es sinnvoll ist und wo es die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erleichtert", hieß es am Freitag auf Nachfrage bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin. Ein solches Vorgehen sei im Interesse von Arbeitgebern und Beschäftigten gleichermaßen.



Nach dem Beschluss vieler Bundesländer, ab der kommenden Woche Schulen und Kitas wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu schließen, stehen Millionen Eltern vor der Frage, wie sie die Betreuung ihrer Kinder organisieren sollen. Vom Einsatz der Großeltern wird abgeraten, weil ältere Menschen zur Risikogruppe bei einer Corona-Infektion zählen./jr/DP/nas