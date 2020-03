Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta034/13.03.2020/17:30) - Altech Advanced Materials AG ("AAM"; FRA: AMA1) teilt hiermit mit, dass sie mit Schreiben der Frankfurter Wertpapierbörse vom heutigen Tag darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass die von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 17. Juli 2019 beschlossene Umstellung der bisher auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Verhältnis 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien nunmehr auch wertpapiertechnisch umgesetzt ist.



Mit der Einbeziehung der bisher nicht börsenzugelassenen 1.281.761 auf den Namen lautenden Stammaktien in den Börsenhandel und der Umstellung der bisher auf den Inhaber lautenden 295.791 Stammaktien ohne Nennwert werden gemäß dem Schreiben der Frankfurter Wertpapierbörse vom heutigen Tag ab dem 16. März 2020 alle 1.577.552 auf den Namen lautenden Stückaktien unter der ISIN DE000A2LQUJ6 in den Börsenhandel aufgenommen.



Die bisherige Notierung der 295.791 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennwert mit der ISIN: DE000A2BPG14 wird mit Ablauf des 13. März 2020 eingestellt.



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com



ISIN(s): DE000A2BPG14 (Aktie), DE000A2LQUJ6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1584117000136



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 13, 2020 12:30 ET (16:30 GMT)





ALTECH ADVANCED MATERIALS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de