Wochenausblick: DAX stabilisiert sich bei rund 9.200 Punkten. Anleiherendite legen zu!

Eine denkwürdige Woche liegt hinter uns. Rund 20 Prozent gaben DAX und EuroStoxx50 im Vergleich zur Vorwoche ab. Die amerikanischen Indizes waren mit rund 16 Prozent Verlust kaum besser. Rund um den Globus werden inzwischen Maßnahmen eingeleitet, um die Ausweitung des Coronavirus zu bremsen. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind noch nicht absehbar. Das Rettungspaket der EZB sorgte derweil für Ernüchterung und half den Märkten nicht. Die Angst vor drastischen Umsatz- und Gewinnrückgängen trieb die Anleger regelrecht aus Aktien. Im Bereich von 9.200 Punkten im DAX deutet sich eine gewisse Stabilisierung ab. Wie haltbar sie ist, wird sich erweisen.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen derweil deutlich aufwärts. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,55 Prozent (Vorwoche: -0,72 Prozent) und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 0,9 Prozent. Die Edelmetalle und Öl konnten sich dem Ausverkauf bei Aktien nicht entziehen. Gold sank auf 1.520 US-Dollar, Silber auf 14,60 US-Dollar und Brent Crude Oil auf 34,20 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar-Kurs verlor nun vier Tage in Folge auf 1,11 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche verbuchten die meisten Anteilsscheine zweistellige Verluste. Zu den größten Verlierern zählten die Aktien von Adidas, Münchener Rück, Bayer und Daimler, VW und RWE mit jeweils Verlusten von mehr als 25 Prozent. In der zweiten Reihe summierten sich die Wochenverluste teilweise auf über 30 Prozent - allen voran LPKF, Klöckner und ThyssenKrupp. zu den wenigen Gewinnern auf Wochensicht

Kommende Woche melden unter anderem BMW, Deutsche Lufthansa, Deutz, Fuchs Petrolub, GEA Group, Grand City Properties, Krones, Morphosys, Münchener Rück, Salzgitter, Wacker Chemie und Wacker Neuson (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal und laden zur Bilanz-PK. Zahlreiche Unternehmen dürften dabei einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr werfen.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion, Januar und Februar

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Februar

USA - Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank FOMC (Federal Open Market Committee) gibt seine Entscheidung über die Zinssätze bekannt

USA - Einzelhandelsumsatz, Februar

USA - Industrieproduktion, Februar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 14. März

USA - Industrieindex Philly Fed, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 9.520/9.860/10.000/10.280 Punkte

Unterstützungsmarken: 8.720/9.000/9.140 Punkte

Der DAX legte am Vormittag kräftig zu und klopfte an die 10.000 Punktemarke. Am Nachmittag gab der Index jedoch einen Großteil der Gewinne wieder ab und stabilisierte sich zum Handelsschluss zwischen 9.100 und 9.200 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 9.000 und 9.130 Punkten eine Unterstützung. Solange sie verteidigt wird, besteht die Chance auf eine Erholung bis 9.520 Punkte und im weiteren Verlauf möglicherweise ein neuer Versuch bis 10.000 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 15.10.2015 - 13.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.03.2013 - 13.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2S 3,20* 8.500 9.000 16.06.2020 DAX HZ0A0Q 2,73* 9.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.03.2020; 18:19 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2Z 2,43* 9.900 9.400 16.06.2020 DAX HZ7Y35 2,67* 10.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.03.2020; 18:19 Uhr

