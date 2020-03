NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RTL auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Einfluss des neuartigen Coronavirus auf die Aktivitäten der Mediengruppe seien bislang begrenzt, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den kommenden Wochen dürfte es jedoch negative Auswirkungen auf das Anzeigengeschäft und die Produktion geben./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 15:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 15:46 / GMT



