(neu: Aktie schließt im Minus)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Freitag nach heftigen Schwankungen im Minus geschlossen. Die Papiere des Flughafenbetreibers hatten damit nur zwischenzeitlich von Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung profitiert und litten im späten Handel darunter, dass der MDax der mittelgroßen Werte einen Großteil seiner anfänglichen Gewinne wieder abgegeben hatte. Am Ende verloren die Anteilsscheine unter den schwächsten Index-Werten 5,44 Prozent auf 36,66 Euro. Angesichts höher als erwarteter Investitionen waren die Aktien am Morgen bereits zeitweise auf den tiefsten Stand seit 2010 gesackt.



Vorstandschef Stefan Schulte hatte während einer Pressekonferenz gesagt, dass er im ersten Quartal zwar einen Nettoverlust, zugleich aber auch ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) erwartet. Darüber hinaus rechne er damit, dass der Konzern, sobald die Coronavirus-Pandemie überstanden ist, wieder auf Vorkrisenniveau zurückkehren wird. Diese letzte Aussage deute auf eine Entspannung hin, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.



Zum Handelsstart indes hatten vor allem die laut Goldman-Sachs-Analyst Partrick Creuset "deutlich höheren Investitionen" im neuen Jahr die Aktie ins Minus gedrückt. Auch der Stand der Nettoverschuldung und die Belastungen durch die Viruskrise wurden von Analysten negativ hervorgehoben. So schrieb Creuset etwa, dass die Höhe der Investitionen und die Nettoschulden rund 200 Millionen Euro über seinen Schätzungen gelegen hätten.



Das Zahlenwerk für 2019 bezeichneten Elodie Rall von JPMorgan und auch Creuset als "mehr oder weniger wie erwartet". Der Ausblick wurde unkonkret genannt. Allerdings enthalte er wegen der Viruskrise "klar negative Effekte", schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Er will nun seine Schätzungen für Fraport prüfen. Der Flughafenbetreiber prognostiziert aktuell virusbedingt einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Die Dividenden für 2019 und 2020 soll zugleich mit zwei Euro je Aktie stabil bleiben, was Analysten erwartet hatten.



Noch am Donnerstag waren die Fraport-Aktien nach Verkehrszahlen für Februar und ersten Aussagen über den negativen Einfluss der Coronavirus-Pandemie im März im Einklang mit dem Gesamtmarkt um knapp 12 Prozent eingebrochen. Seit Beginn des virusbedingten Börsencrashs am 24. Februar hat die Aktie knapp 47 Prozent an Wert eingebüßt. Der MDax verlor in diesem Zeitraum rund 30 Prozent./ck/la/jha/la/nas

