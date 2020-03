BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Notfall-Zulassung für einen hochautomatisierten Coronavirustest bekommen. Damit könnten Gesundheitseinrichtungen innerhalb von 24 Stunden bis zu 4000 Proben testen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Über die Kosten machte es keine Angaben. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte die Zulassung für den Cobas Sars-CoV-2-Test.



Das Diagnostiksystem liefere Testergebnisse innerhalb von dreieinhalb Stunden. Das ist wichtig, um Infizierte möglichst schnell von anderen Kranken zu trennen. So kann die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 mindestens verlangsamt werden./oe/DP/fba

ROCHE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de