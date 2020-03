Hauptversammlung 17. März 2020 in Darmstadt: ISRA Vision AG muss Veranstaltungsort verlegenDGAP-News: ISRA VISION AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Hauptversammlung 17. März 2020 in Darmstadt: ISRA Vision AG muss Veranstaltungsort verlegen13.03.2020 / 19:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hauptversammlung 17. März 2020 in Darmstadt: ISRA Vision AG muss Veranstaltungsort verlegenDas Hauptversammlungsteam der ISRA VISION AG ist heute von der Nachricht überrascht worden, dass die Wissenschaftsstadt Darmstadt vorsorglich Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen eingeführt hat, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Auch der bisherige Veranstaltungsort der Jahreshauptversammlung 2020 ist von den Maßnahmen betroffen.Das Management von ISRA hat vollstes Verständnis für die Entscheidung des Magistrats der Wissenschaftsstadt Darmstadt und begrüßt die eingeleiteten Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu hemmen, wie bereits Oberbürgermeister Jochen Partsch erklärt hat. Aus diesem Grund hat das Hauptversammlungsteam schnellstens das Maritim Hotel als neuen Veranstaltungsort organisiert, sodass die Hauptversammlung weiterhin in Darmstadt, nun unter der Adresse Rheinstraße 105, 64295 Darmstadt, am 17. März 2020 um 10:30 stattfinden kann. Hierdurch kann eine Verschiebung der Hauptversammlung vermieden werden.Vom Unternehmen wurden die Aktionäre schon im Vorfeld gebeten, insbesondere wenn diese zu einer der vom Robert Koch-Institut genannten Risikogruppen gehören, erneut sorgfältig abzuwägen, wie wichtig die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung ist. Damit das Stimmrecht aus den Aktien gleichwohl wie von den Aktionären gewünscht ausgeübt werden kann haben diese die Möglichkeit, Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, eine sonstige den Intermediären gleichgestellte Person oder an eine Person Ihrer Wahl zu erteilen. Darüber hinaus besteht die Option, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen Vollmacht und Weisungen zu erteilen.Mit freundlichen GrüßenISRA VISION AG13.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ISRA VISION AG Industriestr. 14 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9 48-0 Fax: +49 (0)6151 9 48-140 E-Mail: investor@isravision.com Internet: www.isravision.com ISIN: DE0005488100 WKN: 548810 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 997633Ende der Mitteilung DGAP News-Service997633 13.03.2020