The general management for the Frankfurter Wertpapier Boerse decided to cancel in symbol XETC the following trades from 12.03.2020 ex officio:Die Geschaeftsfuehrung der Frankfurter Wertpapierboerse hat entschieden, dass die folgenden Geschaefte vom 12.03.2020 in Symbol XETC von Amts wegen aufgehoben werden:Instrument Short code: XETCISIN: DE000A1AQGX1Preis/price: 62,00 EuroVolumen: 750 StkTrade time: 12.03.2020 16:06:29Instrument Short code: XETCISIN: DE000A1AQGX1Preis/price: 62,00 EuroVolumen: 14 StkTrade time: 12.03.2020 16:06:29Instrument Short code: XETCISIN: DE000A1AQGX1Preis/price: 64,80 EuroVolumen: 123 StkTrade time: 12.03.2020 16:08:41