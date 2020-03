Der Crash am US-Aktienmarkt ist am Freitag zunächst gestoppt worden.New York - Der Crash am US-Aktienmarkt ist am Freitag zunächst gestoppt worden. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der seit Wochenbeginn um 18 Prozent eingebrochen war, rückte um knapp vier Prozent auf 22'024,56 Punkte vor. Damit befindet sich der Dow jedoch noch immer auf dem niedrigsten Stand seit Ende 2018. Auf Wochensicht ist für den Dow ein herber Verlust von fast 15 Prozent...

