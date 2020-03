Mit der Massnahme sollen weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Mrd USD zur Bekämpfung des Coronavirus freigesetzt werden.Washington - US-Präsident Donald Trump ruft wegen der Ausbreitung des Coronavirus in den USA einen nationalen Notstand aus. Mit der Massnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus Sars-CoV-2 freigesetzt, sagte Trump am Freitag bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weissen Hauses. Einen landesweiten Ausnahmezustand wie in...

