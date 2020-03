Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Wer sich in den vergangenen Wochen und Monaten intensiver mit dem Finanzteil der Zeitungen und der Online-Magazine befasst hat, der wird besonders beim Thema "junges Geld" nicht über eine Schlagzeile hat hinweg gucken können - frugales Leben für einen früheren Renteneintritt. Es ist Fakt, dass immer mehr Menschen um die 30 sich aktiv Gedanken darum machen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Denn während die Baby Boomer Generation langsam in die Rente kommt, zeigt sich immer wieder, dass Arbeit eben nicht alles im Leben ist. All jene, die in den 1980er Jahren geboren wurden, haben nun hoffentlich ein passables Einkommen, wissen aber dennoch um die neuerlichen Entscheidungen der Politik, das gesetzliche Rentenalter auf 68 hochzufahren. Für viele bedeutet dies, noch immer mindestens 30 Jahre arbeiten zu müssen, um dann ein paar Jahre Rente genießen zu können. Wie aber wäre es, wenn man schon jetzt damit beginnen könnte, so zu sparen, dass man früher aufhören kann? Mit passivem Einkommen und einem frugalen Lebensstil ist dies einfacher als viele glauben wollen. ...

