NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Kurseinbruch am Donnerstag hat sich die Wall Street zum Wochenausklang kräftig erholt und die Vortagesverluste fast vollständig wieder aufgeholt. Der "Schwarze Donnerstag" hatte dem Dow-Jones-Index mit einem Abschlag von 10 Prozent das größte Tagesminus seit dem Crash im Oktober 1987 beschert. Nun verzeichneten die Indizes den größten Tagesgewinn seit 2008. Damit blieben Nervosität und Volatilität weiter hoch. Denn die Belastungsfaktoren einer sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie und die negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur standen weiter im Fokus und haben im Wochenverlauf für einen massiven Rückzug der Investoren aus den Aktienmärkten gesorgt.

Vor dem Hintergrund des sich auch in den USA ausbreitenden Coronavirus hat US-Präsident Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Im Handelsverlauf hatten entsprechende Spekulationen die Gewinne von Dow & Co kurzfristig noch abschmelzen lassen. Im Anschluss an die Bekanntgabe legten die Indizes jedoch einen Schlussspurt hin und schlossen praktisch auf ihren Tageshochs.

Keine Fortschritte gab es dagegen bei den Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein Stimulusprogramm für die USA. Finanzminister Steven Mnuchin habe den oppositionellen Demokraten in einem Telefonat mitgeteilt, dass er derzeit keine Zustimmung zu einem entsprechenden Gesetz empfehlen könne, so drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor hatte Mnuchin noch davon gesprochen, eine Einigung stehe unmittelbar bevor. Es soll allerdings weiter verhandelt werden.

Der Dow-Jones-Index kletterte um 9,4 Prozent auf 23.186 Punkte. Auf Wochensicht steht dennoch ein Minus von mehr als 10 Prozent zu Buche. Der S&P-500 legte um 9,3 Prozent auf 2.711 Punkte zu und für den Nasdaq-Composite ging es um 9,3 Prozent auf 7.875 Punkte nach oben. Dabei standen den 2.647 (Donnerstag: 70) Kursgewinnern an der NYSE 377 (2.998) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 26 (3) Aktien.

Am Freitag hat sich die Bank of Canada überraschend zu einer weiteren Zinssenkung um 50 Basispunkte entschlossen. Erst am 4. März hatte die Notenbank diesen um 50 Basispunkte gesenkt um mögliche negative Auswirkungen durch die Coronavirus-Epidemie auszugleichen. Auch weitere globale Notenbanken hatten zuletzt geldpolitische Maßnahmen auf den Weg gebracht. Doch erhoffen sich die Investoren vor allem von Konjunktur-Programmen der Regierungen eine stützende Wirkung.

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März zwar eingetrübt, der von der Uni Michigan berechnete Index blieb allerdings leicht über der Prognose. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Die Daten hatten aber kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen.

Adobe nach Zahlen gesucht

Bei den Sektoren führten die Bankenwerte mit einem Plus von 16,1 Prozent die Gewinnerliste an. Für die Halbleiterwerte ging es um 12,6 Prozent nach oben.

Bei den Einzelwerten stiegen Adobe Systems um 17,7 Prozent. Die Softwareschmiede hat die Markterwartung in der Auftaktperiode geschlagen, jedoch fiel der Ausblick auf das laufende Quartal wegen der Coronakrise schwächer als gedacht aus.

Oracle hat im dritten Quartal mit einem Umsatzanstieg von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr den größten Zuwachs seit rund zwei Jahren verzeichnet. Dieser kletterte auf 9,8 Milliarden Dollar, nach 9,62 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte der Softwarekonzern mit. In den vergangenen sechs Quartalen hatten die Einnahmen um jeweils weniger als 0,5 Prozent zugelegt. Die Aktie gewann 20,4 Prozent.

Broadcom gewannen mit dem starken Gesamtmarkt 7,1 Prozent, obwohl der Halbleiterkonzern seine Jahresziele kassiert und Erlöse unter Markterwartung in Aussicht gestellt hatte. Auch die Zahlen für das erste Quartal verfehlten die Prognosen.

Anleihen werden abverkauft

Nach den jüngsten deutlichen Gewinnen am US-Anleihemarkt ging es für die Notierungen nun kräftiger nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 19,7 Basispunkte auf 0,99 Prozent. Wenn nicht die Sorgen um die Liquidität und die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Krise wären, könnte man das als logischen Schritt interpretieren, dass die Fed die Zinsen auf Null senken wird, hieß es von BMO Capital Markets. Es sei in gewisser Weise "eine Rückkehr zur traditionellen Reaktion auf eine Lockerung der Fed".

Nach den jüngsten massiven Abgaben erholten sich die Ölpreise zum Wochenausklang, allerdings verlief der Handel weiterhin sehr nervös. WTI stieg um 5,3 Prozent auf 33,17 Dollar, Brent legte um 8,0 Prozent auf 35,87 Dollar zu. Dennoch stand auf Wochensicht das stärkste Minus seit 2008 zu Buche. Belastet wurde das Sentiment weiterhin von einem sich immer deutlicher abzeichnenden weltweiten Konjunkturabschwung und einem drohenden Preiskrieg zwischen den Saudi-Arabien und Russland.

Der Goldpreis verzeichnete den vierten Handelstag in Folge Abgaben - auf Wochensicht summieren sich diese auf rund 9 Prozent. Es ist damit der größte Wochenverlust seit September 2011. Investoren würden weiterhin "alles verkaufen", so ein Teilnehmer. Dabei spielten auch Notverkäufe von Anlegern eine Rolle, die Liquidität an anderer Stelle benötigten, hieß es. Dazu kam noch der festere Dollar. Der Preis für die Feinunze fiel um 3,7 Prozent auf 1.519 Dollar.

Der Dollar baute seine Gewinne als vermeintlich "sicherer Hafen" leicht aus. Der Euro rutschte im Gegenzug im späten US-Handel auf 1,1104 Dollar, nach 1,1177 Dollar am späten Vorabend.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.185,62 9,36 1985,00 -18,76 S&P-500 2.711,02 9,29 230,38 -16,09 Nasdaq-Comp. 7.874,88 9,35 673,07 -12,23 Nasdaq-100 7.995,26 10,07 731,61 -8,45 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,53 5,7 0,47 -67,6 5 Jahre 0,74 13,9 0,60 -118,4 7 Jahre 0,95 19,5 0,75 -130,1 10 Jahre 0,99 19,7 0,79 -145,5 30 Jahre 1,56 12,8 1,43 -150,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:20 Uhr Do, 18:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1104 -0,64% 1,1196 1,1157 -1,0% EUR/JPY 120,13 +2,54% 118,53 117,68 -1,5% EUR/CHF 1,0579 +0,11% 1,0579 1,0574 -2,6% EUR/GBP 0,8994 +1,21% 0,8871 0,8859 +6,3% USD/JPY 108,19 +3,22% 105,88 105,46 -0,5% GBP/USD 1,2344 -1,85% 1,2619 1,2594 -6,9% USD/CNH (Offshore) 7,0192 -0,11% 7,0044 7,0181 +0,8% Bitcoin BTC/USD 5.419,76 -6,20% 5.418,76 6.162,01 -24,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,17 31,50 +5,3% 1,67 -45,1% Brent/ICE 35,87 33,22 +8,0% 2,65 -44,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.519,19 1.577,48 -3,7% -58,29 +0,1% Silber (Spot) 14,62 15,79 -7,4% -1,18 -18,1% Platin (Spot) 755,85 773,40 -2,3% -17,55 -21,7% Kupfer-Future 2,48 2,47 +0,1% +0,00 -11,7% ===

