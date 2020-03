FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 27. März: MONTAG, DEN 16. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen + 10.00 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert), Dividendenvorschlag + 11.00 Bilanz-Pk 08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q1-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE --- TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 01 + 02/20 03:00 CHN: Industrieproduktion 01 + 02/20 03:00 CHN: Sachinvestitionen bis 01 + 02/20 13:30 USA: Empire State Index DEU: Monatsbericht des Bundewirtschaftsministeriums EUR: Treffen der Eurogruppe SONSTIGE TERMINE 02:00 USA: 11. Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA, Phoenix 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG), Hannover DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) + 10.30 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Volkswagen, Jahreszahlen (detailliert) + 9.00 Bilanz-Pk 10:00 DEU: Daimler Buses - Jahres-Pk, Stuttgart 10:00 DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung 10:30 DEU: Wacker Chemie, Bilanz-Pressekonferenz 10:30 DEU: Isra Vision, Hauptversammlung 21:15 USA: FedEx, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Ferguson plc, Halbjahreszahlen, Saint Helier NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert) USA: American Express Investor Day DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 10:30 GBR: Arbeitslosenquote 01/20 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartung 03/20 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/20 11:00 EUR: Bauproduktion 01/20 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/20 14:15 USA: Industrieproduktion 02/20 15:00 USA: Lagerbestände 01/20 15:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 03/20 EUR: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der Eurozone SONSTIGE TERMINE USA: Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Ohio, Arizona, Florida und Illinois MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 LUX: ADO Properties, Jahreszahlen 07:10 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen Bank, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen + 10.00 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (detailliert) + 9.00 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Sixt Leasing Jahreszahlen 07:30 FND: Ferratum, Jahreszahlen 08:00 DEU: Marke Volkswagen, Jahreszahlen + 9.00 Bilanz-Pk 08:00 EUR: Acea Pkw-Neuzulassungen 02/20 08:15 ESP: Inditex, Jahreszahlen 08:30 DEU: Washtec, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: BASF-Tochter Wintershall Dea, Bilanz-Pk 10:00 DEU: Rheinmetall, Bilanz-Pk 10:00 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen, Bilanz-Pk 18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen (detaillert) 22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Verbund, Jahreszahlen DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2019 DEU: Munich Re, Geschäftsbericht 2019 DEU: OHB, Jahreszahlen GBR: British American Tobacco TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Industrieaufträge 01/20 11:00 EUR: Handelsbilanz 01/20 11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/20 (endgültig) 13:30 USA: Baubeginne 02/20 13:30 USA: Baugenehmigungen 02/20 19:00 USA: US-Notenbank entscheidet über Höhe des Leitzinses SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Arbeitsgerichtsverfahren um Anfechtung der Betriebsratswahl beim Werkzeughändler Würth, Crailsheim 13:00 DEU: Regierungs-Pk EUR/USA: Erhöhung der US-Zölle auf Flugzeute aus Deutschland, Frankreich und Spanien treten in Kraft DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Encavis, Jahreszahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen, Frauenfeld 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen 07:50 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen 08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:30 DEU: BMW Analysten- und Investorenkonferenz 10:00 DEU: Alte Leipziger-Hallesche, Bilanz-Pk 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen 10:00 DEU: VW-Tochter Audi, Bilanz-Pk 11:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Bilanz-Pk 11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk 17:45 ITA: Enel, Jahreszahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE --- TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: ifo-Konjunkturprognose 10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung 12:00 TUR: Notenbank-Entscheidung 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/19 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 15:00 USA: Frühindikator DEU: Tarifverhandlungen Bauindustrie - erste Runde JPN: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen, Luxemburg 10:30 DEU: Jahres-Pk Verband der Wellpappen-Industrie, Frankfurt/M. 18:30 DEU: Diskussionsveranstaltung: «Circular Economy - Wirtschaft ohne Müll», Frankfurt/M. FREITAG, DEN 20. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach Holding AG, Eckdaten 2019 07:20 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk 08:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht 09:00 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen 10:00 DEU: VW-Tochter Porsche AG, Bilanz-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht DEU: Continental, Geschäftsbericht DEU: DWS, Geschäftsbericht DEU: Dürr AG, Geschäftsbericht DEU: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Sitzung des Aufsichtsrats TERMINE KONJUNKTUR 00:00 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/20 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/20 11:30 DEU: Regierungs-Pk 11:30 RUS: Notenbank-Entsheidung 15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/20 EUR: S&P Ratingergebnis zu Belgien, Kroatien und Spanien EUR: Moody's zu EU und Spanien EUR: Fitch zu Dänemark SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag «Hexensabbat» an der Börse, Frankfurt/M. JPN: Börsenfeiertag MONTAG, DEN 23. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Volkswagen Financial Services - Jahres-Pk, Frankfurt/M. TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Innogy, Jahreszahlen DEU: Hypoport, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 02/20 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) + 11.00 Bilanz-Pk 07:00 LUX: Corestate Capital, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 10:00 DEU: VW-Dachgesellschaft Porsche SE - Bilanz-Pk, Stuttgart 10:30 DEU: Jahres-Pk Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke und der Saarstahl AG, Dillingen 11:00 DEU: Nord/LB TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Singulus, Bilanz-Pk DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen DEU: LPKF, Jahreszahlen DEU: Carl Zeiss Meditec, Weimar DEU: Jahres-Pk Flughafen München, München DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert) NLD: Altice, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 03/20 09:15 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 09:30 DEU: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 09:30 DEU: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 03/20 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu milliardenschweren Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB), Karlsruhe 11:00 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 03/20 11:00 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 14:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 14:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 15:00 USA: Neubauverkäufe 02/20 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/20 SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Veranstaltung «Infrastruktur und Mittelstand - Herausforderungen und Chancen» des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, Berlin MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen 10:00 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen 10:30 DEU: Bilanz-Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Frankfurt/M. TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Jenoptik, Jahreszahlen DEU: Jost Werke, Jahreszahlen DEU: HHLA, Jahreszahlen DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen DEU: Norma, Jahreszahlen DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen DEU: Compugroup Medical, Jahreszahlen DEU: Zooplus, Jahreszahlen AUT: CA Immobilien Anlagen, Jahreszahlen ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen USA: Micron Technology, Q2-Zahle TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NED: BIP Q4/19 (endgültig) 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklimaindex 03/20 10:30 GBR: Erzeugerpreise 02/20 10:30 GBR: Verbraucherpreise 02/20 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/20 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 01/20 15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 03/20 SONSTIGE TERMINE DEU: Außerordentliche Mitgliederversammlung soll neuen Chemie-Präsidenten wählen, Berlin DEU: Abschluss Internationale Energiewendekonferenz des Bundesverbands Solarwirtschaft, Berlin DEU: 22. Technischer Kongress des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Berlin DEU: Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimaindex, München 10:00 DEU: Bundesverband Agrarhandel und der Deutsche Verband Tiernahrung - Jahres-Pk, Berlin CHE: Industry Strategy Meeting (WEF), Genf DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: New Work, Jahreszahlen 09:30 DEU: Kuka, Bilanz-Pk 10:00 DEU: Volkswagen-Nutzfahrzeuge - Jahres-Pk, Hannover 10:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung 10:00 DEU: Ceconomy, Sonstige Termine TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Befesa, Jahreszahlen DEU: Scout24, Jahreszahlen DEU: SMA Solar, Geschäftsbericht DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen DEU: Takkt, Jahreszahlen DEU: Deutsche Bahn AG DEU: Patrizia , Jahreszahlen DEU: Evotec, Jahreszahlen DEU: United Internet, Jahreszahlen DEU: Cewe Stiftung, Bilanz-Pk DEU: Teamviewer, Geschäftsbericht DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen AUT: S&T, Jahreszahlen LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Konsumklimaindex 13:30 USA: Lagerbestände 02/20 13:30 USA: BIP Q4/19 (dritte Veröffentlichung) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) DEU: Veröffentlichung des Wirtschaftsberichts der Europäischen Zentralbank (EZB), Frankfurt/M. SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Industrie- und Produktionskongress «Fabrik des Jahres», Esslingen 15:00 BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel FREITAG, DEN 27. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 DEU: Bilanz-Pk der Helaba-Tochter Frankfurter Sparkasse, Frankfurt/M. 15:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: B. Braun Melsungen DEU: Freenet, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 13:30 USA: Konsumausgaben 02/20 15:00 USA: Stimmungsindikator Universität Michigan 03/20 (detailliert) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhalteplan für Wuppertal, Münster 10:00 BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag), Brüssel ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi